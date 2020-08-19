На Кубани начали убирать виноград

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае стартовала уборка винограда. Как говорят специалисты, объемы урожая за пять лет выросли почти на 40 тысяч тонн.

- В этом году планируется собрать 210-215 тысяч тонн винограда, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В регионе продолжают высаживать саженцы и развивать виноградорство. Еще через пять лет новые виноградники принесут в разы больше урожая, чем этот год.

Власти активно поддерживают эту отрасль. Если раньше на закладку новых виноградников из бюджета выделялось около 220 милионов рублей, то сейчас эти цифры увеличились до 740 миллионов. Площадь насаждений увеличилась на 500 гектаров.

Стоит отметить, что спрос на кубанское вино растет не только по всей стране, но и за границей.