Режим повышенной готовности в Краснодарском крае: какие ограничения остаются

О том, когда режим повышенной готовности будет снят, пока неизвестно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на то, что эпидситуация в крае нормализовалась, санитарные врачи считают, что расслабляться рано. По-прежнему стоит быть бдительными и защищать себя. Поэтому глава региона продлил режим повышенной готовности в крае. Действовать он, согласно постановлению, будет до 3 сентября.

Остался ряд ограничений, о которых по-прежнему стоит помнить жителям Кубани:

- Под запретом кинотеатры;

- Не работают также бани и сауны.

- В библиотеках по-прежнему закрыты читальные залы, а в музеях и дельфинариях разрешено заполнять не более 10% зрительских мест.

- Запрет действует и на проведение различных массовых мероприятий свыше 100 человек.

- Режим самоизоляции обязаны соблюдать люди старше 65 лет, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями.

- Сохраняется также масочный режим.

О том, когда режим повышенной готовности будет снят, пока неизвестно. Решения власти будут принимать, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе.