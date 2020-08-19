Учителя «Точек роста» повышают квалификацию в краснодарском технопарке

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани действует 153 «Точки роста». В сентябре планируют открыть в сельских школах еще 42 центра. Для учителей, которые будут работать в этих современных классах, организовали образовательную сессию в краснодарском технопарке. Повышать квалификацию педагоги будут четыре дня.

- В детском технопарке «Кванториум» краевого центра более 40 педагогов обсудят возможности применения новых знаний в образовательной программе. Их обучат основам 3D–моделирования и 3D–печати, основам разработки виртуальной реальности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Завершится обучение 20 августа.

Напомним, во многих школах Краснодарского края в прошлом году открылись новые центры, которые назвали «Точка роста». Именно в них по-новому обучают таким привычным для нас предметам как труд, информатика и ОБЖ. Также в этих оборудованных классах школьники занимаются робототехникой, 3D-моделированием, лего-конструированием, изучением геоинформационных технологий.