Энергетики отремонтировали высоковольтную линию в Павловском районе

Фото: ПАО «Россети Кубань».

Завершен ремонт крупной высокоплотной линии электропередач «Тихорецк-Леушковская тяговая». Работы проводили специалисты Тихорецкого филиала «Россети Кубань» - компании-оператора одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире.

Данный энергообъект обеспечивает энергией движение поездов по Северо-Кавказской железной дороге. Кроме того, ЛЭП питает домовладения более пяти тысяч жителей станицы Новолеушковская и хуторов Первомайский и Пушкин.

Как сообщили в компании, «Россети Кубань» направила на ремонтные работы более полутора миллиона рублей.

Специалисты привели в порядок более 10 км ЛЭП, а полторы тысячи старых изоляторов заменили на новые, обладающие большей прочностью и высокой изолирующей способности. Энергетики также расчистили от деревьев и кустарников около двух га охранных зон вдоль высоковольтных линий. Эти мероприятия помогут избежать аварийных ситуаций из-за падения веток и деревьев на провода в случае неблагоприятных погодных условий.

- Ремонт высоковольтных линий электропередачи завершается. На сегодняшний день отремонтировано 20 линий из 22 запланированных. Капитальный ремонт ЛЭП проводится в несколько этапов по мере завершения сельскохозяйственных работ на полях, – сообщил директор Тихорецкого филиала «Россети Кубань» Валерий Гондарь.

Отметим, все работы по ремонту высокоплотных линий энергетики

Тихорецкого филиала провели в рамках масштабной ремонтной программы, целью которой является подготовка энергообъектов к работе в условиях осенне-зимнего периода.

Напомним, Тихорецких электрические сети обеспечивают электроэнергией более четверти миллиона жителей Новопокровского, Белоглинского, Тихорецкого, Павловского и Крыловского районов Краснодарского края.