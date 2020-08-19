Пойманным в Краснодаре наркодилерам грозит до 20 лет тюрьмы

Фото ГУ МВД по краю

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по краю получили информацию о том, что двое гостей краевого центра из Адыгеи торгуют в городе наркотиками. При проверке сведения полностью подтвердились. Полицейские задержали 28-летнего мужчину на одной из улиц города.

При личном досмотре выяснилось, что задержанный буквально напичкан «товаром».

Оперативники обнаружили и изъяли у него 26 свертков, обмотанных изолентой, со светлым порошкообразным веществом и 3 свертка с веществом зеленого цвета. Как установила экспертиза, найденное оказалось героином, общей массой около 10 граммов и метадоном, массой около грамма.

Затем, в ходе розыска, полиция задержала и 27-летнюю знакомую подозреваемого.

При осмотре арендованной квартиры наркодилеров обнаружен целый склад. Изъят героин, общей массой около 114 граммов, около 27 граммов метадона, а также электронные весы и полимерные пакеты для расфасовки наркотиков по дозам.

Как удалось установить полицейским, наркотики задержанные раскладывали по тайникам в Краснодаре.

-Следственным подразделением УМВД России по городу Краснодару в отношении подозреваемых возбуждено уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. На период предварительного следствия злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,- сообщает ГУ МВД по краю.