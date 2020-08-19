Причину пробки на трассе М4 «Дон» в районе Джубги устранят в октябре

Дорога сужается из-за ремонта моста Фото: ГК Автодор

Причину пробки на трассе М4 «Дон» под Джубгой устранят в октябре. К этому сроку планируют закончить ремонт моста через реку Джубга и движение пойдет по четырем полосам.

В апреле на этом участке был открыт новый двухполосный мост, после чего началась реконструкция старого. Сужение дороги в этом месте с учетом большого потока автомобилей в разгар курортного сезона приводит к многочасовым пробкам.

- Сейчас на подходах к нему уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия, завершается монтаж лотков и очистных сооружений. На самом мосту смонтированы балки пролетного строения, идет устройство выравнивающего слоя. Дорожникам предстоит завершить все работы к октябрю, - сообщают в ГК «Автодор».

Реконструкцию старого моста начали в апреле после окончания нерестового периода, чтобы не нарушить экосистему реки. Обновленный мост будет рассчитан на высокие нагрузки, при ремонте ростверки и опоры нарастили и усилили, а старые конструкции разобрали.