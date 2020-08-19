Сбербанк профинансирует строительство семейного квартала «Достояние»

Фото: пресс-служба Сбербанка.

Соглашение о выделении кредитной линии подписали управляющий Ставропольским отделением Алексей Чванов и генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

Семейный квартал «Достояние» - третий по счету проект ГК «ЮгСтройИнвест», который компания реализует в Краснодаре. Комплексная застройка будет включать 19 многоэтажных домов класса комфорт-плюс, четыре объекта социальной инфраструктуры: три детских сада, школу, а также детские и спортивные площадки, многоуровневые и подземные парковки, антивандальные тренажеры, аптеки, магазины, рестораны, тренажерный зал, спорткомплекс, многоуровневые и подземные парковки.

Одновременно с первыми домами будет введен в эксплуатацию и детский сад-ясли на 300 мест. Первые новоселы получат свои ключи уже весной следующего года.

Фото: пресс-служба Сбербанка.

Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка:

«Сбербанк активно поддерживает отрасль строительства. С начала года в Ставропольском крае заключено 17 сделок по проектному финансированию на общую сумму 5,8 млрд рублей. Мы работаем как c застройщиками, так и с покупателям жилья на каждом этапе строительства. Сегодня в СКФО все объекты, возводимые с применением эскроу, реализуются исключительно при поддержке Сбербанка. ГК «ЮгСтройИнвест» - наш стратегический партнер, с которым реализован целый ряд крупных проектов. Компания является второй в России по объему введенного жилья и мы рады, что новый большой проект мы также реализуем совместно».

Юрий Иванов, генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест»:

«Сегодня в успехе любой компании большую роль играет доверие клиентов. Сбербанк является стратегическим партнером группы компаний «ЮгСтройИнвест», такое сотрудничество – это надежный союз. У нас налажено всестороннее взаимодействие по различным направлениям, таким как проектное финансирование, ипотечное кредитование и многим другим. А участие ведущего российского банка в реализации семейного квартала «Достояние» делает наш проект максимально защищенным и надежным. Всего же в 2020 году по эскроу счетам компания начала строительство 24 домов общей площадью 422 169,9 кв. м. Общий объем финансирования которых составляет 15,5 миллиардов рублей. А условия финансирования с использованием счетов эскроу в Сбербанке является гарантией безопасности сделки для наших клиентов. Со своей стороны хочу поблагодарить руководство и специалистов Сбербанка, которые профессионально подходят к решению всех поставленных задач».