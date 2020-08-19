В детскую школу искусств в Северском районе закупили новые инструменты

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В Северском районе модернизировали детскую школу искусств в станице Афипской. На обновление технической базы потратили 4 миллиона рублей.
- Учреждение получило четыре акустических и одно цифровое пианино, инструменты для духового и народного отделений, оборудование для сцены и учебную литературу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Также в школу поступил концертный баян. Его купили за 450 тысяч рублей для концертмейстера. Еще одно поступление школа ожидает 15 сентября. Сюда должны довезти два ученических баяна и семь духовых инструментов.
Стоит отметить, что в этом году афипская музыкальная школа отмечает 40-летний юбилей.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что в августе новые инструменты на пять миллионов рублей получил сочинский колледж искусств.