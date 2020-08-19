В Краснодаре отменили оправдательный приговор мужчине, обвиняемому в убийстве

Обвиняемый по уголовному делу об убийстве Фото: Краснодарский краевой суд

В Краснодарском краевом суде отменили оправдательный приговор по уголовному делу об убийстве, вынесенный в декабре 2019 года на основании вердикта присяжных.

Преступление было совершено 20 июля прошлого года на общем балконе многоквартирного дома. Молодой человек получил несколько ножевых ранений и скончался в машине скорой помощи. Обвиняемым стал знакомый погибшего. Дело рассматривали с участием присяжных заседателей, который вынесли оправдательный вердикт. Суд на его основании оправдал мужчину. Однако приговор был обжалован обвинением и потерпевшей.

- В их доводах указано на неясности и существенные противоречия, содержащиеся в оправдательном вердикте присяжных, а также на несоблюдение требований закона при рассмотрении данного уголовного дела. В своем апелляционном представлении прокуратура просила оправдательный приговор отменить и направить дело на повторное рассмотрение, - сообщают в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Судебная коллегия удовлетворила жалобу, уголовное дело повторно рассмотрят в Прикубанском суде Краснодара в новом составе. Мужчину оставили под стражей, меру пресечения продлили.