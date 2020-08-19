В Краснодаре 12-летняя девочка разбилась на самокате

Полиция проводит проверку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент произошел вчера вечером, 18 августа, в Ботаническом саду имени Косенко. Об этом сообщают "Краснодарские известия". Школьница каталась по аллеям на самокате. В какой-то момент девочка наехала на препятствие, слетела с самоката. Само средство передвижения перевернулось и отлетело в сторону.

В результате «аварии» пострадавшая не отделалась царапинами и синяками. Она получила серьезные травмы и ушибы. С места, где произошел инцидент, школьницу отвезли в ближайшую больницу. Врачи оказали ей медицинскую помощь, а заодно сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

- В полицию Краснодара поступило сообщение из медицинского центра учреждения о том, что к ним доставили 12-летнюю девочку с травмами и ушибами, которые она получила в результате падения с самоката. В настоящее время по данному факту проводится проверка, - прокомментировали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в УВД по городу Краснодару.