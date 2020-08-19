В Краснодаре завершается ремонт памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны

Фото мэрии Краснодара

В Чистяковской роще Краснодара близятся к завершению ремонтные работы на памятнике жертвам фашистского террора.

Скульптурная композиция находится на прежней северной окраине Краснодара, где в годы Великой Отечественной войны находился огромный ров.

Согласно историческим данным, именно в него фашисты сбрасывали тела расстрелянных мирных жителей Краснодара. В период оккупации города здесь от рук захватчиков погибло более 13 тысяч мирных жителей.

Памятник открыт в 1975 году и с тех пор не ремонтировался. Сейчас здесь заменили облицовочную и тротуарную плитку, улучшили гидроизоляцию и отреставрировали скульптурные фигуры, из которых состоит композиция.

Вскоре памятник откроется вновь. Мэр Краснодара Евгений Первышов призвал горожан, особенно молодежь, бережно и с уважением относиться к монументу.

— Обращаюсь к молодежи: не нужно здесь кататься на велосипедах и скейтах. Это всё-таки памятное, священное место. В будущем году постараемся открыть в Чистяковской Роще отдельный скейт-парк для таких видов спорта. В других парках и скверах города такие площадки уже есть, — рассказал Евгений Первышов в своём Telegram-канале.