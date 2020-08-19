За три года на Кубани построено и благоустроено более 450 парков и скверов

Фото администрации КК

В регионе более 450 парков и скверов за последние 3 года построено заново и благоустроено благодаря краевой программе софинансирования, когда бюджет Кубани помогает средствами муниципалитетам.

С 2015 года при проектировании жилых районов в крае одним из обязательных условий стало создание парков и зон отдыха.

Новый парк площадью более 28 тысяч квадратных метров открыт в Тихорецке, рядом с двумя новыми жилыми микрорайонами.

– В городах, в станицах нужно создавать пространства для отдыха – красивые, комфортные. Это важная часть жизни кубанцев. В Тихорецке это получается, значит здесь работают хорошие управленцы,– подчеркнул губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время посещения новой зоны отдыха в районном центре.

Из краевого бюджета на благоустройство парковой территории в Тихорецке выделено более 13 млн рублей. Еще в 10 миллионов обошлось и строительство здесь современной скейт-площадки.