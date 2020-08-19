Полиция в Краснодаре задержала уличного грабителя

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В полицию в поселке Калинино в Краснодаре с заявлением обратился местный житель.
Он рассказал, что во дворе дома на улице Черкасской неизвестный отобрал у него смартфон за 10 тысяч рублей, после чего сбежал.
Оперативники угрозыска быстро установили личность предполагаемого грабителя.
38-летнего жителя Краснодара задержали у него на работе в Усть-Лабинске.
Ранее судимый за кражу мужчина признался полицейским в нападении.
Похищенный телефон он продал в комиссионный магазин, выручив за него 3000 рублей, которые потом потратил на себя. Кроме этого, установлена его причастность к еще одному аналогичному эпизоду хищения
-В отношении подозреваемого дознавателем расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж) и частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), санкции которых предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет, - сообщает УМВД по Краснодару.