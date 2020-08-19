Полиция в Краснодаре задержала уличного грабителя

Фото прокуратуры КК

В полицию в поселке Калинино в Краснодаре с заявлением обратился местный житель.

Он рассказал, что во дворе дома на улице Черкасской неизвестный отобрал у него смартфон за 10 тысяч рублей, после чего сбежал.

Оперативники угрозыска быстро установили личность предполагаемого грабителя.

38-летнего жителя Краснодара задержали у него на работе в Усть-Лабинске.

Ранее судимый за кражу мужчина признался полицейским в нападении.

Похищенный телефон он продал в комиссионный магазин, выручив за него 3000 рублей, которые потом потратил на себя. Кроме этого, установлена его причастность к еще одному аналогичному эпизоду хищения

-В отношении подозреваемого дознавателем расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж) и частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), санкции которых предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет, - сообщает УМВД по Краснодару.