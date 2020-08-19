В центре поддержки предпринимательства в Краснодаре появились зоны для мозгового штурма

Фото мэрии Краснодара

Идею создания в Краснодаре центра содействия предпринимателям в их повседневной работе городские власти претворили в жизнь год назад.

За этот период услугами центра "Платформа" воспользовались сотни бизнесменов Краснодара. Они бесплатно арендуют здесь рабочие места, проводят переговоры , получают консультации и участвуют в семинарах.

Теперь в «Платформе», где уже есть 90 оборудованных мест, на втором этаже создали две новые рабочих зоны — мозгового штурма и места для дистанционных видеопереговоров.

В мэрии Краснодара отмечают несомненную успешность проекта. Это особенно актуально в нынешнее, крайне непростое в экономическом отношении время.

— Отлично, что центр развивается. Первый опыт по созданию «Платформы», по моему мнению, можно признать удачным. Будем думать о создании подобных центров в разных частях города, — рассказал в своем Telegram-канале глава Краснодара Евгений Первышов.