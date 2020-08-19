Три человека умерли в Краснодарском крае от коронавируса

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68-летний житель Сочи почувствовал резкое ухудшение состояния 5 августа. У пожилого мужчины появился кашель, сильно подскочила температура.

Первые четыре дня он предпочел пытаться вылечиться сам, а 9 августа бригада скорой помощи отвезла его в инфекционную больницу . С 10 августа мужчина был подключен к аппарату ИВЛ.

Тест на COVID-19 показал положительный результат. Спасти пациента врачам не удалось.

Также в Сочи 79-летняя местная жительница заболела 3 августа, но не придавала особого значения этому в течение трех первых дней. 6 августа ее состояние резко ухудшилось и женщину положили в инфекционную больницу №2. Анализ показал наличие коронавируса в организме.

Спустя 5 дней женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако, ее состояние продолжало становиться все более серьезным и она скончалась.

75-летний житель Краснодара скончался в краевой больнице №2 До этого он был доставлен сюда в конце июля. Тест на COVID 19 подтвердил заражение опасной инфекцией.

За период с начала пандемии от коронавируса на Кубани скончались 148 человек,- сообщает региональный Минздрав.

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