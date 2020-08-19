Производство продовольствия на Кубани выросло на 40% за последние пять лет

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Уверенный рост демонстрирую большинство направлений отрасли, и не в последнюю очередь молочная переработка.

Вопросы сбыта продукции региона губернатор Кубани обсудил с сотрудниками пищевых предприятий в Тихорецком районе.

Объем отгрузки продукции на сыркомбинате «Тихорецкий» с начала 2020 года вырос на 5%. Это общекраевая тенденция в 2020 году в регионе увеличилось производство молока, творога, сыра и сметаны.

С 2015 года молочная переработка увеличилась почти на 22%, а производство продовольствия в целом – на 41%.

Как считает Вениамин Кондратьев, эти показатели необходимо развивать , а для этого нужна господдержка края в продвижении товаров региона на внутреннем и внешнем рынках.

– Не нужно бояться отправить молочку на экспорт. У нас сегодня не госплан, а рынок, значит, и мыслить надо по-другому. Конкуренция высокая, но надо учиться продавать, продумывать логистику – мы готовы помочь. Для края важен успех местных предприятий, – подчеркнул губернатор.