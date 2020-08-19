В Анапе началась разработка нового генплана курорта

Фото мэрии Анапы

Петербуржский НИИ Перспективного градостроительства приступил к разработке нового генплана Анапы. Эта работа ведется по поручению главы региона Вениамина Кондратьева и должна быть завершена к концу 2021 года.

Ранее специалисты института из северной столицы уже работали над генпланом Краснодара.

«Губернатор ставит перед нами задачу сформировать максимально функциональный, сбалансированный, качественный генплан города. Этим займутся настоящие профессионалы в своей сфере. Главное направление – курортное, это фундамент дальнейшего развития Анапы. Во всем будем отталкиваться исключительно от него», – подчеркнул и.о. главы Анапы Василий Швец.

Для учета мнений горожан созданный проектировщиками проект генплана будет в течение месяца опубликован на официальном сайте администрации курорта, и в других доступных источниках информации.

Затем, с учетом этих мнений и поправок, генплан отправят на согласование в администрацию региона и Минэкономразвития России

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