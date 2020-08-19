На Кубани двоих мужчин полиция задержала при получении посылки с наркотиками

Фото ГУ МВД по краю

Двое жителей Усть-Лабинского района уже было пришли на почту для получения посылки, как внезапно были задержаны оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков. Все дело в том, что посылка из зарубежной страны была крайне необычна по своему содержимому.

При личном досмотре злоумышленников и направленной им посылки оперативники обнаружили и изъяли три пакета с таблетками, которые по результатам экспертизы, являются наркотическим средством – МДМА, известным также под названием «экстази», общей массой около 40 граммов.

Ну, а дома у одного из них полицейские нашли еще и около 20 граммов N-метилэфедрона. В полиции считают, что задержанные мужчины собирались начать торговлю наркотиками.

- На контроле Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю находилось расследование уголовного дела, возбужденного следственным отделом ОМВД России по Усть-Лабинскому району в отношении двоих местных жителей в возрасте 39 и 42 лет по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 229.1, частью 3 статьи 30 части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации,- сообщает ГУ МВД по краю.

Обвиняемые сейчас находятся под стражей в ожидании суда, куда уже направлено дело. Санкции инкриминируемой обвиняемым статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.