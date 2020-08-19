Мобильные бригады доставили более 2,2 тысячи пожилых жителей отдаленных сел Кубани в медучреждения

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В рамках нацпроекта «Демография» в крае организована перевозка пожилых людей старше 65 лет из отдаленных населенных пунктов на лечение и обследование в поликлиники и больницы.

Сейчас таким способом на Кубани работают 49 мобильных бригад. Медики также ведут профилактические медосмотры и диспансеризацию пожилых жителей края.

– В работе используется 25 специализированных автомобилей, приобретенных за счет средств краевого бюджета. С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации и временным приостановлением профилактических осмотров и диспансеризации услугами уже воспользовались 2250 человек, – сообщили в региональном Минтруда.