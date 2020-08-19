В детские лагеря Краснодарского края приехали отдыхать дети с севера страны

Фото администрации КК

В детские лагеря Геленджика и Туапсинского района приехали поправить здоровье и отдохнуть 485 ребят из Мурманской области.

В их числе дети-сироты, а также дети с инвалидностью и спортсмены.

Дети из Мурманска сначала прибыли на поезде в Новороссийск, откуда их развезли по местам отдыха.

-До организаций отдыха и оздоровления их доставили с соблюдением всех требований Роспотребнадзора на специально оборудованных для перевозки детей двухэтажных автобусах, – сообщили в министерстве труда и социального развития региона.

Ранее Роспотребнадзором были введены ограничения на оправку детей на отдых за пределы регионов проживания. Разрешено это только для юных жителей северных районов России, с особо суровым климатом.