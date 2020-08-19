На Кубани заработал уникальный центр подготовки семян к посеву

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Суперсовременное оборудование, закупленное в Германии, теперь позволит сельхозпредприятию в Тихорецком районе получить значительные преимущества в своей работе, и извлечь дополнительную экономическую выгоду.

Здесь установлены новые технологические линии, которые могут обрабатывать и готовить к посеву сразу несколько культур. Это позволит местному заводу работать круглый год, без простоев.

К посевной теперь можно готовить горох, сою, пшеницу, кукурузу, ячмень, подсолнечник и ряд других культуры. Новые линии обрабатывают до 10 тонн семян в час.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что использование такого оборудования – это возможность для предприятия стать одним из лучших на европейском рынке.

– Вы определили правильный вектор развития, новейшие технологии обеспечили вам конкурентное преимущество. На таких производствах начинает зарождаться богатый, качественный урожай, – отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе посещения предприятия.