«Россети Кубань» направила 25 млрд рублей на обновление энергокомплекса региона

Фото: Россети Кубань

Объем инвестиций компании «Россети Кубань» в строительство новых объектов и развитие энергокомплекса Краснодарского края и Адыгеи за последние четыре года превысил 25 млрд рублей.

С 2016-го года введено эксплуатацию 1780 МВА трансформаторной мощности и свыше 3,3 тысячи километров новых линий электропередачи.

В Краснодаре за эти годы завершилась реконструкция подстанций «Юго-Западная», «Северо-Восточная», «Тургеневская», «Калинино», «ОБД» и «Северная». Одним из важнейших событий стал ввод в эксплуатацию подстанции «Лорис», которая питает 75 тысяч жителей и 63 объекта социальной инфраструктуры на северо-востоке Краснодара и в пригороде. Объем инвестиций в реконструкцию составил более 420 млн рублей.

- После завершения работ в Краснодаре, общий прирост мощности составил более 265 МВА, - сообщают в компании «Россети Кубань».

На Черноморском побережье качество энергоснабжения поселков Витязево, Новомихайловское, Лермонтово, Пляхо удалось повысить после введения подстанций «Пионерская» и «Лазурная».

Крупнейший проект реализован на Таманском полуострове. Подстанция «Порт» обеспечивает железнодорожное сообщение с Крымом, а также электросетевую реализацию сухогрузной части морского порта «Тамань». Это единственный подобный объект на Юге России.

В Теучежском районе Адыгее введена подстанция «Адыгейская», она позволила обеспечить энергией стоящиеся логистические центры и повысить инвестиционную привлекательность региона. Завершена реконструкция подстанций «Северная» и «Хаджох», улучшив снабжение Майкопа, а также туристической части республики.

СПРАВКА КП

ПАО «Россети Кубань» (ранее известное под брендом «Кубаньэнерго») отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 220 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов. Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек.