В Краснодаре в День флага поднимут огромный триколор

Фото мэрии Краснодара

С 1994 года 22 августа в России отмечается праздник - День флага. Он посвящен возрожденному в начале 1990-х годов государственному символу - «триколору».

В прежние годы в Краснодаре по этому поводу проходило немало праздничных мероприятий. В городе проходили многочисленные концерты и народные гуляния в парках и скверах.

Однако, в этом году, из-за пандемии коронавируса, Роспотребнадзором запрещено проведение массовых торжеств.

Тем не менее, в краевом центре все же намерены отметить этот день.

- В День флага не будет массовых мероприятий. Ровно в 10:00, над Главной городской площадью поднимем российский триколор, - рассказали в мэрии Краснодара.