МТС обеспечит мобильным интернетом все населенные пункты Адыгеи с численностью от 500 человек

МТС начала реализацию проекта по обеспечению голосовой связью и интернетом малых населенных пунктов Республики Адыгея. В большинстве аулов и поселков, охваченных проектом, 4G появится впервые. В отдельных населенных пунктах благодаря МТС в принципе появится мобильная связь и возможность звонить.

Улучшение сети запланировано в 28 малых поселениях республики и направлено, в первую очередь, на развитие сетей LTE. В их числе – поселки, где сегодня активно развивается туризм и бизнес на его основе. Проект охватит Майкопский, Кошехабльский, Тахтамукайский, Шовгеновский, Теучежский и Гиагинский районы.

В крупных населенных пунктах для увеличения пропускной способности сети МТС продолжит развивать 4G сразу в двух диапазонах, что позволит увеличить скорости доступа в интернет минимум вдвое.

Ускорение интернета запланировано также на дорогах и магистралях: между Краснодаром и Майкопом, от Майкопа – в сторону туристических объектов по направлению к Каменномостскому. Реализация проекта займет два года – с 2020-го по 2022-й.