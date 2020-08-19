В Тихорецком районе появятся четыре крупных спортивных объекта

Фото администрации КК

В Тихорецком районе края появятся сразу четыре новых спортивных объекта. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Кубани Вениамина Кондратьева с жителями муниципалитета.

Здесь, в частности, запланировано строительство плавательного бассейна, зала для занятий различными видами единоборств, спортивного зала для легкой атлетики в Тихорецке и спортзала в станице Фастовецкой.

Таким образом, теперь у жителей района не будет проблем с подбором мест для массовых занятий различными видами спорта.

Губернатор поручил главе района подготовить документацию для включения проектов по созданию новых спортивных центров в краевые программы.

– Деньги в бюджете предусмотрим – готовьте проектно-сметную документацию, проходите экспертизу. Я готов вас поддержать в этом направлении, – сказал Кондратьев.

Благодаря региональной поддержке в районе за последние годы уже решен ряд вопросов и в сфере здравоохранения.

Капитальный ремонт сделан в инфекционном отделении Фастовецкой районной больницы, филиалах взрослой и детской поликлиники в Тихорецке и Архангельской районной больнице.