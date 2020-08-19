В Сочи пассажиров без масок не пускают в автобусы. Фото: @transport_sochi

В Сочи с 19 августа в общественном транспорте ввели строгий масочный режим. Водителей обязали на пускать пассажиров в салон автобуса без средств защиты органов дыхания.

- В противном случае предприятия за нарушения могут быть закрыты Роспотребнадзором на 90 дней, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте транспорта и дорог городской мэрии.

Представитель департамента напомнила, что для эпидбезопасности пассажиров в каждом автобусе установлен санитайзер. Им рекомендовано оплачивать проезд безналичным способом.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи усилили контроль соблюдения режима повышенной готовности. На курорте увеличено число мониторинговых групп, которые контролируют соблюдение масочного режима и социальной дистанции в транспорте и во всех общественных местах.