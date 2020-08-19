В Анапе задержали подростка, которого подозревают в поджогах полей. Фото: @omvd_anapa

В Анапе полицейские задержали подростка, которого подозревают в поджогах полей. Мальчика обнаружили сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу-курорту. В этом им помогли очевидцы.

- Задержан подозреваемый, причастный к поджогам полей в районе улицы Крылова 17 и 18 августа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе МВД России по городу Анапе. – В огне никто не погиб, материальный ущерб от пожаров устанавливается.

По данным правоохранителей, зафиксировано четыре места поджога. Полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Анапе пожарные тушили загоревшуюся траву и частный дом.