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На Кубань вернется жара до 37 градусов

Синоптики прогнозируют самую высокую температуру воздуха на Азовском побережье
Юлия БарановаЮлия БарановаЮлияБаранова
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На Кубань вернется жара до 37 градусов.

На Кубань вернется жара до 37 градусов.

Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодарский край снова вернется летняя жара. Даже кратковременные дожди существенно не повлияют на температуру воздуха. По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки самыми теплыми местами в регионе станут Азовское и Черноморское побережье. Здесь днем воздух прогреется до 33-35 градусов, местами до 37.

В краевой столице в ближайшие сутки ожидается 35-градуская жара.

- 21 и 22 августа местами в крае ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильные осадки. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Но даже в дождливые дни температура воздуха не опуститься ниже 23 градусов. А 22 августа на побережье Черного моря снова будет плюс 32.

Ранее синоптики прогнозировали похолодание в юго-восточных предгорьях региона.