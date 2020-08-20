Температура воды в Черном море 2020 года: теплее всего в Туапсе

Фото: pogoda.turtella.ru

За последнюю неделю наблюдается понижение температура воды в Черном море. Холоднее стало на всех курортах на градус.

По данным синоптиков, 20 августа самое теплое море в Туапсинском районе. В Шепси и Небуге и самом Туапсе сегодня 26,4 градусов. В Адлере и Хосте немного ниже 26,3, а вот в Сочи уже 26,1.

В Геленджике 20 августа температура воды в Черном море 25,4 градуса, в Новороссийске – 24,7. А в Анапе холоднее всего, здесь море сегодня 24,1 градус.

Азовское море по температуре воды не сильно отличается от Анапы. В Темрюке вода сегодня 24,4 градуса, а в Тамани – 24 градуса ровно.

Синоптики отмечают, что сегодня, 20 августа, в Краснодарском крае самый теплый день недели. Температура воздуха в некоторых районах достигнет 35 градусов со знаком плюс.