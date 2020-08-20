В Краснодаре врачи спасли «горбатого» мальчика

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В больницу обратились родители с 14-летним подростком. У мальчика на спине рос горб.

- У ребенка появилась доброкачественная опухоль. Она росла на лопатке и напоминала горб, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в больнице скорой помощи.

Такое заболевание называется остеохондром. Если вовремя не принять меры, опухоль может переродиться в злокачественную. Тогда придется удалять не только опухоль, но и лопатку.

- Опухоль начала расти вовнутрь. К хирургическому вмешательству врачи приступили незамедлительно. Хирурги-ортопеды успешно провели операцию. Они извлекли остеохондрому. Она достигла десяти сантиметров в длину и четырех в ширину, - отметили в БСМП.

Подросток еще находится под наблюдением врачей, но чувствует себя прекрасно. Медики планируют до конца недели выписать мальчика домой.