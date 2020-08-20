У жителя Темрюкского района за долги забрали машину

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Мужчина получил больше миллиона рублей за услуги по установке электростанции. Но больше полугода свою работу не выполнял. Заказчикам пришлось обратиться в суд.

- Судебный пристав-исполнитель арестовал предпринимательский счет должника в банке, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве отметили, что помимо счета у мужчины забрали машину. Автомобиль арестовали и выставили на торги. А деньги с реализации передали взыскателю. На сегодняшний день задолженность в размере 1 миллион 264 тысячи рублей погашена в полном объеме.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что у жителя Анапы за долги по кредитам забрали квартиру. Местный житель задолжал двум банкам. Общая сумма долга составила 2 миллиона 780 тысяч рублей.