В Краснодаре начинаются субботники

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Со следующей недели в краевом центре начнутся субботники. Город будут приводить в порядок до конца сентября.

- С 24 августа по 25 сентября стартует общегородской месячник по наведению санитарного порядка и благоустройству. Убирать будут придомовые, внутриквартальные территории, площади, зелёные зоны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Сотрудники организаций и предприятий на закрепленных территориях обрежут деревья и кустарники, высадят саженцы. Местные жители на территориях внутригородских округов уберут мусор. Особое внимание будет уделено лесопосадкам, берегам рек, водоёмам и местам для отдыха.

Также убирать будут дорожники. Работу организуют в границах полос отвода железнодорожных путей. Уберут мусор и на автомобильных дорогах федерального и краевого значения.