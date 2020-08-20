На Кубани полицейского обвиняют в разбойном нападении на бизнесмена

Следствием собрана достаточная доказательственная база

События разворачивались в конце прошлого года в Отрадненском районе. 39-летний командир взвода отдельной роты ППС знал, что 36-летний местный бизнесмен в своем автомобиле перевозит крупные выручки. Мужчина решил напасть на предпринимателя и похитить деньги. Для этого он привлек двух своих знакомых и обещал крышевать их.

- Подельники сотрудника полиции напали на бизнесмена 6 октября 2019 года. 29-летний обвиняемый выстрелил в сторону потерпевшего из незаконно приобретенного огнестрельного оружия. После этого мужчины угнали автомобиль коммерсанта вместе с деньгами, и скрылись. В машине было более 1,2 миллиона рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В ходе расследования дела все злоумышленники были задержаны и заключены под стражу. 39-летний командир взвода отдельной роты ППС отдела МВД России по Отрадненскому району, а также его 29 и 33-летние сообщники обвиняются в разбойном нападении на предпринимателя, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.