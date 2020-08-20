Коронавирус в Геленджике: число заболевших резко выросло, на карантин закрыт роддом

В Роспотребнадзоре опровергают вспышку заболеваемости коронавирусом в Геленджике Фото: admkrai.krasnodar.ru

18 августа в ежедневном отчете оперативного штаба Краснодарского края появилась информация о резком росте заболевших коронавирусом в Геленджике. Было указано, что за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 18 пациентов. Кроме того, закрыт на карантин роддом. Главный санитарный врач курорта уверяет, что вспышки инфекции в Геленджике нет.

- Все эти люди поступательно выявлялись нашими специалистами, мы отрабатывали их на стадии предварительного анализа, еще не подтвержденного референс-центром. Если говорить предметно, то эти 18 положительных ковид-больных регистрировались в течение двух недель, а в статистику оперштаба они попали разово после поступления данных из референс-центра с подтвержденным диагнозом, - рассказала руководитель отдела Роспотребнадзора в Геленджике Ольга Тушина.

19 августа число подтвержденных случаев в Геленджике уменьшилось до одного, 20 августа сообщается о четырех заболевших коронавирусом.

Что касается закрытия роддома, то стало известно о болезни трех врачей, которые контактировали с приезжими из других городов.

- Роспотребнадзором роддому выдано предписание: новых пациентов не принимать, учреждение перевести на строгий противоэпидемический режим. Все меры сотрудниками соблюдались неукоснительно, дезинфекционный режим проводился на высоком уровне, - добавила Тушина.

Среди рожениц и новорожденных заболевших нет.