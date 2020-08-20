Четыре кубанца прошли в финальный этап конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Стало известно, что региональный этап всероссийского конкурса завершен. В нем приняли участие 60 субъектов, а дальше прошли лишь представители 45 российских регионов, это 136 участников.

В следующий, федеральный, этап попали и представители с Кубани – это лица туристических организаций из Краснодара, Новороссийска, Сочи, а также Геленджика. Их номинации – лучший работник службы приема и размещения, лучший экскурсовод, лучший специалист службы номерного фонда и лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму.

– Сейчас участники выполняют задания федерального этапа. Они должны сделать видео визитку, а также пройти профессиональное тестирование, – приоткрыли завесу тайны в кубанском министерстве курортов.

Кстати, состязания проводятся каждый год с 2013-го. Конкурс создан для того, чтобы повысить качество обслуживания, а также показать престиж туристских профессий. Кроме того, у участников есть возможность передать и перенять опыт. Победителей назовут в ноябре 2020 года.