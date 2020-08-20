В Динском районе в ДТП попал 18-летний водитель без прав

Фото: отдел БДД

Авария произошла 19 августа около семи часов вечера. По предварительным данным, 18-летний молодой человек на «ВАЗ 21140» превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет.

- В результате ДТП водитель с травмами был госпитализирован. Выяснилось, что водительское удостоверение он не получал, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

На дорогах Краснодарского края 19 августа, по статистики сотрудников Госавтоинспекции, случилось 25 ДТП, в которых два человека погибли и 27 получили ранения различной степени тяжести. За эти сутки зафиксировано пять наездов на пешеходов, в них один человек погиб и четверо были травмированы. По причине несоответствия скорости произошло три дорожно-транспортного происшествия, в них четыре человека травмированы.