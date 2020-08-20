В Краснодарском крае коронавирусом впервые заболело больше мужчин, чем женщин. Фото: Виталий КАРНАУХ

20 августа оперативный штаб Краснодарского края по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал данные по заболевшим за последние сутки. Судя по статистике, в крае впервые количество зараженных мужчин превысило количество зараженных женщин. Так, из 84 заболевших - 51 мужчина, остальные 33 женщины.

В дни ранее, вплоть до начала пандемии в Краснодарском крае, количество заболевших представительниц прекрасного пола было значительно выше, чем мужчин. Так, например, 19 июля заболели 50 женщин и 25 мужчин. Подобную разницу в цифрах можно увидеть в любой статистике по краю за истекший период.

Почему к болезни больше и чаще всего предрасположены женщины, пока неясно. Но сегодня стало ясно, что и мужчины могут выйти в антилидеры. В любом случае, чтобы не заболеть, необходимо соблюдать правила. В крае действует масочный режим. Также пожилым людям советуют без особой надобности не появляться в многолюдных местах, чтобы сберечь свое здоровье. Нужно пользоваться антисептиками. Все это сейчас имеется в аптеках в необходимом количестве.