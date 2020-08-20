В Сочи на берег выбросило авиабомбу

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по краю

В Сочи у береговой линии Лазаревского района отдыхающие обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны. Трогать боеприпас они не стали, а вызвали на место сотрудников экстренных служб.

- На пляже туристы нашли немецкую авиабомбу SC-50 периода Великой Отечественной войны со следами коррозии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

На место приехали взрывотехники, обследовали боеприпас и решили, что уничтожить его нужно на месте.

- Водолазы с соблюдением мер безопасности погрузили авиабомбу под воду на безопасном расстоянии от берега, и взорвали ее, - отметили в ведомстве.

Специалисты напомнили, что брать в руки такие боеприпасы опасно, при обнаружении подозрительных предметов, нужно незамедлительно сообщать по единому номеру службы спасения – «112».