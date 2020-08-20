Краснодарский край освоил более 40% средств по нацпроектам с начала года

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C начала 2020 года финансирование 11 национальных проектов в крае достигло суммы почти в 50 млрд рублей. В ходе краевого совещания губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул крайнюю важность нацпроектов для региона, и рассказал о ходе их реализации в этом году.

– Национальные проекты позволяют закрывать проблемы, которые не удавалось решить 10-летиями во многих сферах. Освоение средств за последние два месяца выросло на 16%, всего освоено 42%. В условиях посткарантина это неплохой результат, – отметил глава региона.

В крае уже традиционно со значительным опережением завершен нацпроект по строительству и ремонту дорог, в нескольких городах и районах подрядчики уже приступили к выполнению плана 2021 года.

Хорошо продвигаются дела и с исполнением нацпроекта «Культура» — в крае его план выполнен больше чем на 50%.

Активно поддержал предпринимателей и краевой фонд микрофинансирования. Это стало особенно важным в посткарантинный период. Краевыми властями фонд докапитализирован более чем 1 млрд рублей.

– Фонд выдал в три раза больше займов, чем за 7 месяцев прошлого года. Субъекты МСП получили более миллиарда рублей. Это наши инвестиции. Потом мы получим отдачу в виде новых рабочих мест и налогов, – отметил губернатор.