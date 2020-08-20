Четыре новые школы примут учеников на Кубани 1 сентября

Фото администрации КК

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил журналистам, что в регионе сейчас строятся 30 новых школ. Четыре из них откроют свои двери для учеников уже 1 сентября 2020 года.

– Новые современные школы сданы в этом году в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и Геленджике, в том числе в рамках нацпроекта, – рассказал глава региона.

Несмотря на пандемию и многочисленные карантинные ограничения в первой половине года, создание социальных объектов в на Кубани не было приостановлено.

Ранее краевые власти поставили перед собой задачу за пять лет ввести в эксплуатацию полсотни новых школ. И до конца 2020 года эта задача будет успешно выполнена.

Также в 2020 году в крае. запланировано закончить строительство 9 детских садов и шести пристроек к ним на 2,2 тысячи мест.