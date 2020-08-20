Орлята осваивают «Азбуку финансовой грамотности»

Фото: ВДЦ "Орленок".

В «Орлёнке» проходит образовательная программа «Азбука финансовой грамотности». В смене принимают участие 100 ребят в возрасте 10-17 лет из Краснодарского края.

Ребята знакомятся с принципами и инструментами финансовых операций, экономическим устройством города и учатся применять знания на практике в ролевой игре.

- Посвящать школьников в сложный, но интересный мир финансов необходимо, – отметил директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус. - Я убеждён, что благодаря этой смене, а также проекту Минфина России нам удастся взрастить мудрое, ответственное и предприимчивое поколение, представители которого, применив обретённые знания, сделают жизнь общества продуктивнее.

Основное событие проекта – финансовая имитационно-ролевая игра «Домохозяйство», этапы которой орлята проходят в течение смены. Разбившись на команды, школьники учатся планировать бюджет семьи, платить налоги, взаимодействовать с кредитными и страховыми организациями на базе условной экономической модели города. Ребята имитируют работу на предприятиях с получением зарплаты, посещают импровизированные банк, мэрию и другие городские учреждения, а также «тратят» игровые деньги в магазинах.

В финале смены ребят ждёт турнир по финансовым и коммуникативным боям, где они продемонстрируют умение вести аргументированную дискуссию на темы, связанные с управлением денежными средствами.

Проект «Азбука финансовой грамотности» продлится до 30 августа.