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Общество

В города и районы Кубани поступили все запланированные на 2020 год мобильные медкомплексы

На эти цели из федерального бюджета потрачено почти 140 миллионов рублей
Михаил КонстантиновМихаил КонстантиновМихаилКонстантинов
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Фото Минздрава КК

Фото Минздрава КК

С помощью мобильных фельдшерско-акушерских пунктов в районах края проводятся выездные медосмотры, диагностика и лечение пациентов.

Передвижные ФАПы позволяет сделать доступной профессиональную медпомощь для более чем 200 человек каждый месяц.

В этом году 21 комплекс получили медицинские организации в 19 районах региона, а также в городах Анапа и Сочи.

– Мобильный ФАП позволит выявлять на ранней стадии сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа, онкологию, хронические заболевания органов дыхания. Он незаменим для работы с жителями отдаленных населенных пунктов численностью до 100 человек, – сообщили в краевом Минздраве.

Комплекс, выполненный на платформе автомобиля GAZ connect, оснащен кондиционерами, холодильниками, бактерицидными облучателями, гинекологическими-урологическими креслами и другим медоборудованием.