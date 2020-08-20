Почти 20 тысяч медиков Кубани получили надбавки за работу с больными коронавирусом

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В соответствии с постановлениями федеральных и региональных властей, медики Кубани с марта 2020 года начали получать выплаты за особые условия труда во время эпидемии, а с апреля – еще и за особо важные работы.

На данный момент такие выплаты получили почти 20 тысяч медработников регион. Они получили стимулирующие доплаты за работу с пациентами, которых обследуют и лечат от COVID 19.

- Сумма из федерального и краевого бюджетов составила 1,9 млрд рублей. Всего предусмотрено 2,3 млрд рублей. Следующие выплаты медики получат в сентябре, – отметили в региональном Минздраве.

Суммы от 10 до 80 тысяч рублей получают врачи, средний и младший медперсонал, работающие с больными в стационарах, госпиталях и поликлиниках, а также фельдшеры, водители «скорой помощи» и обслуживающий персонал «красной зоны».

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