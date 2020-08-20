В Краснодарском крае умерли три человека с коронавирусом

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43-летний житель Анапы весьма резко почувствовал себя плохо. У мужчины поднялась температура, появился сухой кашель, он стал задыхаться при ходьбе.

Состояние его быстро ухудшалось и он был помещен в Крымскую районную больницу и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на все усилия врачей, пациент скончался.

В Крымской ЦРБ произошел и другой подобный случай. 65-летний житель Анапы был доставлен в больницу с недомоганием и высокой температурой. Тест на COVID 19 показал наличие его в организме. Через некоторое время мужчина умер, несмотря на полученное лечение.

Во второй краевой больнице скончался и 44-летний пациент с подтвержденным диfгнозом COVID 19. До этого в Краснодар он поступил из Крымской ЦРБ.

-Таким образом, за период с начала пандемии на Кубани скончался 151 пациент с коронавирусом,-сообщает краевой Минздрав.

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