На анапского бизнесмена, купившего персидского леопарда, завели уголовное дело

Фото СК РФ

29-летний предприниматель из Анапы решил подзаработать весьма экзотическим способом. Для развлечения гостей передвижного зоопарка, он, в нарушение закона, купил персидского леопарда.

Свое приобретение бизнесмен не скрывал и с удовольствием демонстрировал редкое краснокнижное животное как посетителям зоопарка, так и своим друзьям.

Так продолжалось до тех пор, пока его бизнесом не заинтересовалась природоохранная прокуратура, передавшая затем материалы в СК.

- Следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю в отношении 29-летнего предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.258.1 УК РФ (незаконное содержание особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенное с публичной демонстрацией), - сообщает СУ СК по краю.

Расследование уголовного дела продолжается.

Кстати, а 20 августа в дикую природу в Сочи выпустили пару леопардов. Но прежде они прошли экзамены.Ученые проверили, как животные умеют охотиться, как реагируют на человека и домашний скот. А уже потом на них надели спутниковые ошейники, чтобы можно было следить за ними, и выпустили на западном склоне горы Ахцархва.