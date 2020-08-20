В Сочи ожидают ливни и грозу

Фото мэрии Сочи

- Утром и днем 21 августа в предгорной и горной зоне курорта ожидается местами сильный дождь и гроза,- говорится в сообщении мэрии курорта.

По поручению местных властей экстренные городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности.

По данным синоптиков, дожди в Сочи могут начаться уже в ночь на 21 августа. Осадки продолжатся в течение всего дня. Кроме того, высока вероятность, что ливни пройдут и в первой половине дня субботы.

Ну, а пока в Сочи 20 августа стоит жаркий солнечный день с температурой воздуха около 30 градусов.