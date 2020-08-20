Краснодарский край готовит новые предложения по реализации нацпроектов

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На совещании в краевой администрации глава региона Вениамин Кондратьев поручил до 1 сентября подготовить новые предложения по нацпроектам.

Реализация нацпроектов в России продлена на 6 лет, и это дает региону возможность решить целый ряд крупных и наболевших проблем в коммунальном хозяйстве, особенно на курортных территориях.

– Софинансирование для региона очень выгодное – 96% федеральных на 4% краевых средств. Мы должны использовать эту возможность, быть активными с заявками. Все, что сможем построить за счет нацпроектов на курортах – очистные, водопроводы – мы построим не только для жителей края, но и для отдыхающих со всей страны, – отметил губернатор.

Также, по мнению губернатора, создавшиеся возможности необходимо использовать и для всестороннего развития туризма. С помощью средств федерального бюджета эти вопросы удастся решить гораздо раньше и эффективнее.

– Мы должны развивать курорты комплексно, как круглогодичные, продвигать новые виды туризма, детский отдых, решать за счет нацпроекта инфраструктурные проблемы, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.