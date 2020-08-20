В Краснодаре открылся новый центр помощи онкобольным

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Здесь будут диагностировать злокачественные опухоли, направлять больных в онкодиспансер для оказания помощи.

Оборудование нового центра - компьютерный томограф, цифровой рентгеновский аппарат, цифровой маммограф и прочее также позволяет проводить амбулаторный курс лекарственного лечения и восстановительной терапии.

Здесь планируется оказывать медицинские услуги пациентам городских поликлиник под номерами 1,3,7,10,19 и 26, местной горбольницы №2, а также жителям Калининского и Северского районов.

- Количество обслуживаемого населения – более 420 тыс. человек, – отметили в министерстве здравоохранения Кубани.

– За счет средств краевого бюджета в центр поставлены ультразвуковое оборудование экспертного класса, видеоэндоскопическая стойка для проведения гастро- и колоноскопии, – сообщили в минздраве.