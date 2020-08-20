В августе в Краснодаре более 860 единиц городского транспорта проверили на соблюдение масочного режима

Фото мэрии Краснодара

Сотрудники мэрии Краснодара продолжают проверять соблюдение масочного режима в городском общественном транспорте.

В августе во время таких рейдов проверили 865 транспортных средств и более 9 тысяч пассажиров.

- Ежедневно на входе в муниципальный транспорт всех пассажиров будут проверять на наличие масок. Если пассажир забыл маску, он может обратиться к кондуктору или водителю с просьбой выдать ее. Весь подвижной состав Краснодара оснащен достаточным запасом масок и санитайзеров,- сообщает мэрия краевого центра.

За нарушение режима перевозчики могут быть оштрафованы на сумму до трехсот тысяч рублей. А если нарушения выявляются и после этого, работу предприятия могут приостановить.

В течение лишь одного дня 19 августа во время рейда составлено три протокола по ст. 20.60.1 КоАП РФ на водителей, которые были без масок.

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