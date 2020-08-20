Более 7 тысяч участников акции «ТНС энерго Кубань» получили бонус на свой лицевой счет

ПАО «ТНС энерго Кубань» подвело итоги акции «Электронный счёт- 1% бонусом Вам на счёт!». В течение июня и июля гарантирующий поставщик электроэнергии в Краснодарском крае и Республике Адыгея перечислил в общей сложности 150 тысяч рублей в виде бонусов на счёт тем своим потребителям, которые отказывались от бумажной квитанции в пользу электронной. Важно было не только подключить электронную квитанцию на сайте kuban.tns-e.ru; в мобильном приложении «ТНС энерго»; либо в «Личном кабинете потребителя», но и оплатить счёт с помощью онлайн-сервисов компании, либо в ПАО «Сбербанк». За 2 месяца более 7 тысяч участников акции получили денежное вознаграждение в размере 1% от суммы внесённого платежа.

Мы, как гарантирующий поставщик электроэнергии, являясь клиентоориентированной компанией всегда были «За» продвижение электронных сервисов, а сейчас в условиях пандемии, когда электронные сервисы стали одним из важнейших инструментом взаимодействия с потребителем, мы рады были поощрить тех наших клиентов, которые впервые присоединились к электронной квитанции!

К слову, несмотря на то, что акция завершилась и денежные бонусы больше не разлетаются на счета клиентов, остальные бонусы остаются, а именно:

- возможность легко и безопасно получить, оплатить и хранить счета – где бы вы ни находились;

- возможность оплачивать счета ваших родных и близких;

- возможность получения на свою электронную почту.

Электронный счет полностью заменяет бумажный! Чтобы подключить электронную квитанцию на странице регистрации на нашем сайте заполните форму, указав номер лицевого счета и адрес электронной почты.

СПРАВКА

ПАО «ТНС энерго Кубань» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществляет энергоснабжение потребителей, приобретая электрическую энергию с оптового и розничных рынков электроэнергии. В состав компании входят 6 филиалов и 56 ЦОКов. Общество обслуживает более 55 тыс. потребителей — юридических лиц и более 1 млн 400 тыс. бытовых клиентов, что составляет 57,23 % рынка сбыта электроэнергии в регионе. Объем полезного отпуска электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2019 года составил 13,9 млрд кВт*ч.